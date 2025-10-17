San Siro Inter José Altafini triste della demolizione | Mi fa male al cuore Non voglio fare polemica ma…

Inter News 24 San Siro Inter, José Altafini triste della demolizione. L’ex calciatore commenta così la demolizione dello stadio di Inter e Milan. Il 30 settembre scorso, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Inter e Milan per 197 milioni di euro, aprendo la strada alla realizzazione di un nuovo stadio per i due club. La decisione, che prevede la demolizione dello storico impianto milanese, ha sollevato diverse reazioni, tra cui quella di José Altafini, ex giocatore di Milan e Juventus ormai 87enne, che ha espresso il suo disappunto per la situazione. SULLA DEMOLIZIONE DI SAN SIRO – «È una tristezza la demolizione di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, José Altafini triste della demolizione: «Mi fa male al cuore. Non voglio fare polemica, ma…»

News recenti che potrebbero piacerti

La vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan è diventata un caso politico. Dalle tensioni in consiglio comunale alle accuse incrociate tra alleati, la vicenda ha diviso la politica milanese, e non solo. - facebook.com Vai su Facebook

Vendita San Siro a Milan e Inter, non c'è ancora la data del rogito: si punta a chiudere la cessione entro fine ottobre - X Vai su X

Come sarà il nuovo San Siro di Inter e Milan: capienza, tribune verticali come a Dortmund, pannelli di isolamento acustico e altezza di 52 metri - Arrivano le prime indiscrezioni sul progetto del nuovo impianto che Inter e Milan vogliono costruire nell'area San Siro a Milano Tic tac, il tempo stringe. Lo riporta msn.com

Stadio San Siro spa: Inter e Milan costituiscono la società incaricata di realizzare il nuovo impianto - La Spa è controllata al 100% dalla holding Nsm, partecipata alla pari da Red Stadco (Milan) e Blueco (Inter). Segnala affaritaliani.it

Nuovo stadio di Milan e Inter, Foster e Manica: "Ambiziosi su San Siro" - L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così stamattina: "Foster e Manica: 'Ambiziosi su San Siro'". Lo riporta milannews.it