San Siro il sindaco Sala assicura | Durante le Olimpiadi l’impianto verrà omaggiato in questo modo

Inter News 24 San Siro: in seguito alle diverse discussioni riguardanti il nuovo stadio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è pronunciato sull’argomento. Il 6 febbraio 2026, San Siro sarà il palcoscenico di uno degli eventi più attesi degli ultimi anni: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali che si terranno a Milano. Una data storica per la città, che vedrà il leggendario stadio Giuseppe Meazza accogliere un evento internazionale di grande rilevanza. Un tributo a un’icona del calcio e dello sport, che si appresta a vivere l’ultima parte della sua vita come sede simbolica di questa celebrazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, il sindaco Sala assicura: «Durante le Olimpiadi, l’impianto verrà omaggiato in questo modo»

