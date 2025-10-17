San Siro conferme sul nuovo progetto | l’obiettivo è mantenere questa atmosfera il piano

Inter News 24 San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Tic tac, il tempo stringe. Entro il 10 novembre, Inter e Milan dovranno completare l’acquisto dello stadio Meazza e delle aree circostanti, pena l’attivazione del vincolo della Soprintendenza della Città Metropolitana di Milano sul secondo anello, che di fatto renderebbe impossibile la costruzione del nuovo impianto nell’area di San Siro. Come riportato da Calciomercato.com, i due club fanno sapere che il rogito si farà, e che entro quella data sarà messo nero su bianco il primo passo verso la nuova casa del calcio milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, conferme sul nuovo progetto: l’obiettivo è mantenere questa atmosfera, il piano

News recenti che potrebbero piacerti

Il nuovo San Siro avrà i “tifosi in campo” ? Il documento descrittivo del progetto del nuovo stadio riporta una frase: “Inclinazione degli spalti studiata per replicare l’atmosfera di San Siro”. C’è un numero che spiega: 37. Il terzo anello, a San Siro, ha una incli - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, #Marotta conferma: “Rogito di San Siro a novembre”. - X Vai su X

Nuovo San Siro, come sarà l’impianto di Inter e Milan? Potrebbe assomigliare a quell’arena - La situazione attuale Sta prendendo forma il progetto per il Nuovo San Siro, lo stadio che sorgerà per Milan e Inter, disegnato co ... Si legge su calcionews24.com

Nuovo San Siro come il “Muro Giallo” di Dortmund: inclinazione a 37 gradi e 72mila posti - Il progetto dell'impianto di Milano: curve verticali sul modello Westfalenstadion. tuttosport.com scrive

Come sarà il nuovo San Siro di Inter e Milan: capienza, tribune verticali come a Dortmund, pannelli di isolamento acustico e altezza di 52 metri - Arrivano le prime indiscrezioni sul progetto del nuovo impianto che Inter e Milan vogliono costruire nell'area San Siro a Milano Tic tac, il tempo stringe. Da msn.com