San Pio open day dedicato alla sclerodermia | appuntamento il 21 ottobre
Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 21 ottobre l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale sulla Sclerodermia. Si tratta di una malattia multiorgano particolarmente invalidante che colpisce prevalentemente il genere femminile e che comporta la necessita? di cure e assistenza continua. Presso gli ambulatori della Reumatologia al piano terra del Padiglione Rummo, saranno effettuate visite gratuite a cura della UOC Reumatologia, sia per coloro che presentano il Fenomeno di Raynaud sia per chi presenta fenomeni vasospastici alle mani. Da trent’anni GILS – Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia – e? attivo nel sostegno alla Ricerca e ai pazienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
