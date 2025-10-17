San Ignazio di Antiochia | chi era e perché viene celebrato il 17 ottobre
San Ignazio di Antiochia è una figura di grande rilievo nella storia del cristianesimo. Nato intorno al 35 d.C., Ignazio fu il terzo vescovo di Antiochia, una delle città più importanti dell'antico Impero Romano. La sua vita e il suo martirio sono celebrati il 17 ottobre, giorno in cui la Chiesa ricorda il suo straordinario contributo alla fede cristiana. Chi era San Ignazio di Antiochia. San Ignazio nacque in una famiglia cristiana e fin dalla giovane età mostrò un profondo attaccamento alla fede. Divenne vescovo di Antiochia nel 69 d.C., succedendo a San Pietro. Durante il suo episcopato, Ignazio scrisse numerose lettere che ancora oggi sono considerate fondamentali per la teologia cristiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Il Festival Musicale dei municipi sarà aperto domani, 10 ottobre, alle ore 16, dalla Statuario Band. La Statuario Band nasce nel 2001, su iniziativa di Padre Joseph Attard, allora Parroco di Sant’Ignazio di Antiochia, chiesa di Roma sita in via Squillace, nel cuor - facebook.com Vai su Facebook
San Ignazio di Antiochia: chi era e perché viene celebrato il 17 ottobre - Scopri la vita di San Ignazio di Antiochia, la sua santità e le curiosità legate alla sua celebrazione il 17 ottobre. quotidiano.net scrive
Sant’Ignazio di Antiochia/ Oggi, 17 ottobre si celebra il patrono di Castel Goffredo - Sant'Ignazio di Antiochia si celebra come ogni anno il l 17 ottobre, questi viene ricordato come il patrono di Castel Goffredo nella provincia di Mantova. Secondo ilsussidiario.net
VATICANO - Sant’Ignazio di Antiochia invita noi tutti “a una sintesi progressiva tra configurazione a Cristo e dedizione alla sua Chiesa”: la catechesi di Papa Benedetto ... - Sant'Ignazio, terzo Vescovo di Antiochia, nell’odierna Turchia, dal 70 al 107, data del suo martirio, è stato il secondo dei Padri Apostolici, dopo San Clemente, ... Scrive fides.org