San Ignazio di Antiochia è una figura di grande rilievo nella storia del cristianesimo. Nato intorno al 35 d.C., Ignazio fu il terzo vescovo di Antiochia, una delle città più importanti dell'antico Impero Romano. La sua vita e il suo martirio sono celebrati il 17 ottobre, giorno in cui la Chiesa ricorda il suo straordinario contributo alla fede cristiana. Chi era San Ignazio di Antiochia. San Ignazio nacque in una famiglia cristiana e fin dalla giovane età mostrò un profondo attaccamento alla fede. Divenne vescovo di Antiochia nel 69 d.C., succedendo a San Pietro. Durante il suo episcopato, Ignazio scrisse numerose lettere che ancora oggi sono considerate fondamentali per la teologia cristiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Ignazio di Antiochia: chi era e perché viene celebrato il 17 ottobre