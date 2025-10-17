San Giovanni Ater | Nessun alloggio andrà perso trovati altri finanziamenti
“Nessun alloggio popolare andrà perso”, è quanto assicura la nota stampa di Ater Trieste dopo la conferenza stampa delle opposizioni in consiglio comunale in merito ai lavori per il “progetto Pinqua, un quartiere verde, inclusivo e smart” a San Giovanni. I consiglieri Laterza (At) e Salvati (Pd). 🔗 Leggi su Triesteprima.it
