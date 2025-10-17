San Giovanni Ater | Nessun alloggio andrà perso trovati altri finanziamenti

“Nessun alloggio popolare andrà perso”, è quanto assicura la nota stampa di Ater Trieste dopo la conferenza stampa delle opposizioni in consiglio comunale in merito ai lavori per il “progetto Pinqua, un quartiere verde, inclusivo e smart” a San Giovanni. I consiglieri Laterza (At) e Salvati (Pd). 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Argomenti simili trattati di recente

Aperto il bando Ater 2025 per l’assegnazione delle case popolari Si può fare domanda fino al 31 ottobre https://sentierosgl.info/2025/10/06/aperto-il-bando-ater-2025-per-lassegnazione-delle-case-popolari/ Il Sentiero Comune San Giovanni Lupatoto #ilsentie - facebook.com Vai su Facebook

Sesto San Giovanni, ecco la Giunta: nuove deleghe ma nessun vice-sindaco - Sesto San Giovanni (Milano), 5 novembre 2024 – Al secondo giro di valzer, è stato ridefinito l’assetto della Giunta che continuerà a guidare Sesto San Giovanni. Segnala ilgiorno.it

Tornano le streghe di San Giovanni: "Nessun rito che celebra il male, sarà una notte di erbe e magia" - La festa dell’estate" così come denominata quest’anno la tradizionale e antica Fiera dedicata, nel suo aspetto "profano" al santo patrono della ... ilrestodelcarlino.it scrive

Massacrò anziana di botte e scappò nudo: nessun rito abbreviato per l'assassino di San Giovanni Rotondo, «Ci fu crudeltà» - Dopo il giudice per le udienze reliminari del Tribunale di Foggia, anche la corte d’assise di Foggia ha respinto la richiesta difensiva di giudizio abbreviato per Fabio Carinci, ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it