San Donato e Bolognina sotto pressione | Aerei su zone densamente abitate
“La salute e la qualità della vita dei cittadini non possono essere sacrificati per lo sviluppo dell’aeroporto”. Così Simona Larghetti, capogruppo in assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna di Alleanza Verdi Sinistra. Larghetti ha presentato un’interpellanza alla Giunta regionale per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La polizia di Stato smantella un sodalizio criminale dedito allo spaccio di eroina bianca, venduta nelle vie della Bolognina e San Donato. Tre pregiudicati sono finiti in manette - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, le email diffamatorie il centrosinistra in crisi al San Donato-San Vitale. La presidente Adriana Locascio (Pd): «Da Coalizione civica un attacco sessista» - La numero uno del quartiere dopo la "sfiducia" degli alleati: «Il Pd mi difenda. Scrive corrieredibologna.corriere.it
San Donato, il caso mail diffamatorie che fa traballare la maggioranza - Crisi politica al quartiere San Donato: maggioranza fragile e richieste di dimissioni per la presidente Adriana Locascio. Lo riporta bolognatoday.it
Paura a Bologna: uomo armato di katana distrugge auto in via San Donato - Momenti di paura sabato sera in via San Donato, a Bologna, dove un uomo – probabilmente di origine nordafricana – ha seminato il panico brandendo una katana e colpendo con violenza le auto parcheggiat ... Scrive ilrestodelcarlino.it