SAN BENEDETTO Spari killer Fredda la compagna poi si uccide

Dramma della malattia a San Benedetto del Tronto dove un pensionato ha sparato alla compagna di 80 anni, poi si è tolto la vita. L’omicidio-suicidio si è consumato intorno alle 17 di ieri in via Stamira, parallela del lungomare, nelle vicinanze della sede universitaria di Camerino. Mario Cutella, anche lui ottantenne, ex infermiere, ha ucciso la compagna malata, ospite della Rsa di Massignano, località nell’immediato entroterra ascolano. Andava a trovarla tutte le settimane, ma ieri ha deciso di farla tornare a casa per un paio d’ore. Voleva farle rivedere la casa, aveva raccontato ai vicini. Ad accompagnare la donna nella sua abitazione erano stati i volontari della pubblica assistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - SAN BENEDETTO Spari killer. Fredda la compagna, poi si uccide

