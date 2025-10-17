Samsung Galaxy Watch Ultra a prezzo bomba | titanio 10 ATM e display 3000 nits a meno di 290€

Samsung Galaxy Watch Ultra in titanio crolla a 286€ su AliExpress con coupon esclusivo. Display Super AMOLED 3000 nits, GPS dual-band e resistenza 10 ATM. Sconto 60% sul prezzo di listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy Watch Ultra a prezzo bomba: titanio, 10 ATM e display 3000 nits a meno di 290€

