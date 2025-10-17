Sampdoria in silenzio stampa | Donati a rischio esonero dopo il ko con l’Entella
. I blucerchiato cadono anche nel derby e sono in piena zona retrocessione Notte fonda in casa Sampdoria. La sconfitta per 3-1 nel derby ligure contro la Virtus Entella, anticipo dell’ottava giornata di Serie B, ha fatto precipitare il club in una crisi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
NIENTE CONFERENZA ? Per la prima volta in stagione, Massimo Donati non si è presentato in conferenza stampa prima di Sampdoria-Catanzaro. Continua la scelta dirigenziale del silenzio e della non presenza. E voi, che ne pensate? Scrivet - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria in silenzio stampa: Donati a rischio esonero dopo il ko con l’Entella - I blucerchiato cadono anche nel derby e sono in piena zona retrocessione Notte fonda in casa Sampdoria. Riporta calcionews24.com
Serie B: Sampdoria ko, l'Entella vince 3-1. Donati in zona retrocessione e a rischio esonero - 1 la Sampdoria nell'anticipo che apre l'ottava giornata di campionato in Serie B. Scrive msn.com
Sampdoria, Donati: “Scoccata la scintilla, dispiace per Pafundi” - Così Donati a poco più di 24 ore dalla sfida di Chiavari con l’Entella. Si legge su gianlucadimarzio.com