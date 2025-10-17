Sampdoria in silenzio | la dirigenza riflette su Donati Gozzi | Serata che entra negli annali dell’Entella

Ilsecoloxix.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il patron: “La crisi del Doria non è finita, i suoi tifosi meritano altro. Abbiamo avuto più voglia, partita mai in discussione”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Sampdoria in silenzio: la dirigenza riflette su Donati. Gozzi: “Serata che entra negli annali dell’Entella”

sampdoria silenzio dirigenza rifletteSampdoria in silenzio: la dirigenza riflette su Donati. Gozzi: “Serata che entra negli annali dell’Entella” - Il patron: “La crisi del Doria non è finita, i suoi tifosi meritano altro. Riporta ilsecoloxix.it

Sampdoria, il silenzio degli impenitenti: blucerchiati in silenzio stampa dopo il disastro contro l’Entella - Non parla mister Donati, nessuno della società ci mette la faccia ... genova24.it scrive

Sampdoria, tardive documentazioni sui dirigenti blucerchiati. La Procura Federale apre inchiesta - Un momento sicuramente complicato quello che sta vivendo la Sampdoria, ultima in classifica con 0 punti dopo quattro gare e presumibilmente alla ricerca di un nuovo allenatore: per Massimo Donati, ... Si legge su tuttomercatoweb.com

