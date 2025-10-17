Samb caos biglietti per la trasferta di Livorno
Incredibile cambio di indirizzo della Questura di Livorno per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il match dell’Armando Picchi per i tifosi della Samb. In un primo momento era libera e senza alcuna limitazione come da determina dell’Osservatorio. Dopo l’anteprima di vendita dei biglietti di mercoledì (sono stati già venduti 300 biglietti), ieri sono arrivate le indicazioni ufficiali per i supporters rossoblù che intendono seguire la squadra in trasferta che cambiano le carte in tavola. Le nuove disposizioni stabiliscono che i tifosi ospiti potranno acquistare il biglietto esclusivamente se residenti nel comune di San Benedetto, come era accaduto mercoledì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
