Salvini scarica Vannacci? Le parole del Capitano | Va sistemato… Cosa succede nella Lega
Matteo Salvini torna a parlare dopo l’esito del voto in Toscana, e lo fa con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni. A margine dei risultati elettorali, il leader della Lega ha voluto ribadire pubblicamente la fiducia in Roberto Vannacci, il generale candidato capolista al Parlamento europeo per il Carroccio, finito al centro di numerose polemiche e divisioni interne nelle scorse settimane. Leggi anche: Elsa Fornero senza freni contro Vannacci a Dimartedì: “Vomitevole, vergognati” Intervistato da Sky TG24, Salvini ha scelto di adottare un tono deciso, ma anche misurato: “ Se confermo la fiducia in Vannacci? Assolutamente sì. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
A 32 anni il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali è già stato sindaco, deputato, vicesegretario federale della Lega: da bambino indaco alla politica sin da adolescente, dalla pittura per scaricare lo stress all’investitura di Salvini - facebook.com Vai su Facebook
IL TEMPO: “È INIZIATA LA GRANDE FUGA, LA SINISTRA DI MEZZA ITALIA SCARICA L’EX GURU ALBANESE”. “Sempre più esponenti democratici prendono le distanze. Anche intellettuali e comici si sfilano dopo le parole sugli ostaggi di Hamas e il caso - X Vai su X
Salvini scarica Vannacci? Le parole del Capitano: “Va sistemato…”. Cosa succede nella Lega - Matteo Salvini torna a parlare dopo l’esito del voto in Toscana, e lo fa con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni. Da thesocialpost.it
Regionali, Salvini “Fiducia in Vannacci nonostante la sconfitta in Toscana. In Campania e Puglia non partiamo battuti” - Regionali, le parole di Matteo Salvini "Fiducia in Vannacci nonostante la sconfitta in Toscana. Scrive italpress.com
Lega, tre correnti alla resa dei conti: Salvini stretto tra Zaia e Vannacci - Martedì il Consiglio federale dopo la triplice batosta alle regionali. Da repubblica.it