Salvini non molla le banche | Non è un esproprio proletario…
Il vicepremier incontra il ministro degli Esteri israeliano Sa'ar: "Grande amicizia tra i nostri Paesi" Salvini non molla le banche: “Non è un esproprio proletario.” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Spiagge, Salvini dalla fiera del turismo di Rimini non molla sugli indennizzi per le concessioni balneari: e trova l'accordo con de Pascale - X Vai su X
Dopo mesi di tira e molla, Matteo Salvini riesce a spuntarla: sarà Alberto Stefani, suo vice e fedelissimo, il candidato della Lega per il dopo-Zaia in Veneto. Una scelta che mette fine a settimane di tensioni, incontri segreti e trattative sottili tra i partiti della maggi - facebook.com Vai su Facebook
Banche: Salvini, chiederemo contributo alle big, devono dare una mano - 'Penso che chiederemo un contributo non alle piccole banche dei territori ma a quelle grandi banche che hanno fatto piu' di 500 milioni di utili su ... Come scrive ilsole24ore.com
***Banche: Lega, Salvini ribadisce necessita' contributo a Manovra da extra profitti - "Matteo Salvini ha ribadito la necessita' di un contributo a chi ha maturato extra profitti, cosi' da coprire alcuni ... Segnala ilsole24ore.com
Salvini, no alla missione italiana in Ucraina: «Sminatori? Prima la pace, poi se ne parla». Nuovo affondo sulle banche - Oggi i leader delle forze di governo s’incontreranno, dopo il primo consiglio dei ministri della stagione, per decidere il da farsi riguardo all’Ucraina. Segnala roma.corriere.it