Salvini non molla le banche | Non è un esproprio proletario…

Lidentita.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepremier incontra il ministro degli Esteri israeliano Sa'ar: "Grande amicizia tra i nostri Paesi" Salvini non molla le banche: “Non è un esproprio proletario.” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

salvini non molla le banche non 232 un esproprio proletario8230

© Lidentita.it - Salvini non molla le banche: “Non è un esproprio proletario…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Banche: Salvini, chiederemo contributo alle big, devono dare una mano - 'Penso che chiederemo un contributo non alle piccole banche dei territori ma a quelle grandi banche che hanno fatto piu' di 500 milioni di utili su ... Come scrive ilsole24ore.com

***Banche: Lega, Salvini ribadisce necessita' contributo a Manovra da extra profitti - "Matteo Salvini ha ribadito la necessita' di un contributo a chi ha maturato extra profitti, cosi' da coprire alcuni ... Segnala ilsole24ore.com

Salvini, no alla missione italiana in Ucraina: «Sminatori? Prima la pace, poi se ne parla». Nuovo affondo sulle banche - Oggi i leader delle forze di governo s’incontreranno, dopo il primo consiglio dei ministri della stagione, per decidere il da farsi riguardo all’Ucraina. Segnala roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Molla Banche 232