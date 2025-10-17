Salvini | Fiducia in Vannacci ma qualcosa va sistemato

«Confermo assolutamente la mia fiducia a Roberto Vannacci nonostante la sconfitta elettorale in Toscana: quando si vince non si vince mai da soli e lo stesso quando si perde». È quanto ha dichiarato Matteo Salvini a Sky TG24 dopo la débâcle della Lega alle elezioni regionali. «Dovremo capire cosa non ha funzionato, ma l’obiettivo è vincere la prossima partita. Qualcosa va sistemato, ma mai pubblicamente». In Toscana, dove Vannacci (al primo test da vicesegretario) era stato incaricato da Salvini di gestire la campagna elettorale, il Carroccio si è fermata al 4,4 per cento: due punti in meno di quanto registrato alle Politiche del 2022 (6,6 per cento) e alle Europee dell’anno scorso (6,2). 🔗 Leggi su Lettera43.it

