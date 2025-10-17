Salvato da tre ragazzi con il defibrillatore l’incontro | Oggi sta bene grazie alla loro prontezza di spirito

Colpito da arresto cardiaco mentre era in auto con la moglie e soccorso da tre giovani atleti dei CalendHuskies Basket di Calendasco. Guidati dagli operatori del Numero unico europeo 112 e del servizio di Emergenza Territoriale 118 di Piacenza, hanno iniziato le manovre di rianimazione e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

3 semplici ragazzi che hanno salvato la vita a una persona con arresto cardiaco in macchina … Si chiamano Stefano Carone, Filippo Alessandrini e Mattia Alessandrini. Giocano a basket Calendasco, in provincia di Piacenza, nella serie DR2 (la vecchia Prom - facebook.com Vai su Facebook

In ospedale l’incontro tra il salvato e i tre giovani salvatori “Hanno agito con lucidità e coraggio” - Stefano Carone, Mattia e Filippo Alessandrini, i giovani atleti dei CalendHuskies Basket di Calendasco hanno incontrato all'ospedale di Piacenza Michele ... Riporta piacenzasera.it

Ha un malore alla guida, salvato con il defibrillatore da tre giovani giocatori di basket - Un malore improvviso alla guida, lungo una stradina di campagna, all'ingresso della frazione di Cotrebbia a Calendasco, nella serata del 13 ottobre, e ... Scrive piacenzasera.it

Stefano, Filippo e Mattia: tre ragazzi di cuore e una vita salvata - Giocano a basket nel Calendasco, paese alle porte di Piacenza: con massaggio cardiaco e defibrillatore salvano la vita a un uomo ... Riporta msn.com