Salvare il Ssn la proposta di Vaia | Va potenziato non indebolito serve welfare integrato moderno e umano

Webmagazine24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Abbiamo superato una delle prove più difficili della nostra storia: la pandemia. Il coraggio e la determinazione degli italiani, uniti al lavoro instancabile di medici, infermieri e ricercatori, hanno permesso al Servizio Sanitario Nazionale di vincere quella sfida. L’Italia ha mostrato al mondo la sua forza, la sua umanità, la sua solidarietà. Ma . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

salvare ssn proposta vaiaSalvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano" - Il coraggio e la determinazione degli italiani, uniti al lavoro instancabile di medici, infermieri e ric ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salvare Ssn Proposta Vaia