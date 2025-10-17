Salute umana ed ambientale la sfida alla complessità del CC&B dell’Università di Milano

Studiare. Studiare per comprendere il funzionamento dei processi cellulari, l’organizzazione degli organismi biologici, le dinamiche sociali e il comportamento dei materiali. È questo l’obiettivo del Centro per la Complessità e i Biosistemi dell’Università di Milano (CC&B), che ha recentemente celebrato dieci anni di impegno scientifico al servizio della sostenibilità. Siamo di fronte ad una storia da conoscere per una struttura che ha deciso di affrontare una sfida scientifica e tecnologica che richiede un approccio interdisciplinare e un metodo sperimentale, in grado di favorire il passaggio nella crescente quantità di dati che emergono in tutti questi campi di ricerca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Salute umana ed ambientale, la sfida alla complessità del CC&B dell’Università di Milano

