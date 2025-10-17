Salute | Gemmato Dal Governo 100 milioni contro l’antibiotico-resistenza

Il sottosegretario Marcello Gemmato illustra le misure del Governo contro l’antibiotico-resistenza: «Stanziati 100 milioni per gli antibiotici “reserve” e 36 milioni per la ricerca di nuove molecole». Rileva come l’Italia sia in prima linea sul tema anche in sede G7 e ribadisce: «Entro il 2050 potrebbe diventare la principale emergenza sanitaria mondiale». 🔗 Leggi su Ildifforme.it

