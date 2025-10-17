Salute e tecnologia | parla anche forlivese la prima piattaforma digitale Sport Medicine Hub
"In bocca al lupo per questo nuovo cammino. Lo sport oggi non è più solo agonismo, ma anche prevenzione, cura, inclusione e tecnologia". Con queste parole l’assessore allo sport del Comune di Forlì, Kevin Bravi, ha salutato il lancio di "Sport Medicine Hub", la prima piattaforma digitale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Tecnologia e salute si incontrano nel corso di Informatico Biomedicale. In 2 anni impari a gestire software, dispositivi e sistemi digitali per la sanità. Scopri il corso e iscriviti entro il 20 ottobre!" https://www.itsvoltapalermo.it/iscrizioni/ - facebook.com Vai su Facebook
Giornata della Salute Mentale. “Tecnologia e solitudine, i giovani i più vulnerabili” - L’appello delle associazioni: “Qui c’è una progressiva deriva ospedalocentrica” ... Segnala msn.com