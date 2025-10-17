Salute e tecnologia | parla anche forlivese la prima piattaforma digitale Sport Medicine Hub

"In bocca al lupo per questo nuovo cammino. Lo sport oggi non è più solo agonismo, ma anche prevenzione, cura, inclusione e tecnologia". Con queste parole l’assessore allo sport del Comune di Forlì, Kevin Bravi, ha salutato il lancio di "Sport Medicine Hub", la prima piattaforma digitale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it