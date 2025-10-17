Salus Tv n° 41 del 15 ottobre 2025
In questo numero: Cancro del seno metastatico, al via campagna per ‘accesso più rapido a cure’ Malnutrizione e tumori gastrici, web serie OncoCook insegna dieta corretta per chi ha subìto una resezione parziale o totale dello stomaco Autorizzata da Aifa rimborsabilità exa – cel, prima terapia genica per Tdt e Scd dai 12 ai 35 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
