Saltano in aria sotto casa le auto di Sigrido Ranucci e della figlia la solidarietà di Meloni

Bomba nella notte sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, andate distrutte l’auto del conduttore di Report e di sua figlia.Danneggiata anche una casa vicina. Ne dà notizia lo stesso giornalista sui social. “Due ordigni – si legge nel post – hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. L e deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere “. La potenza dell’esplosione avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento. Sul posto Carabinieri, Digos, Vigili del Fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Saltano in aria sotto casa le auto di Sigrido Ranucci e della figlia, la solidarietà di Meloni

