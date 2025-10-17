DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEL LEBONSKI PARK LA DATA-EVENTO DA OLTRE 40.000 PERSONE CHE HA RISCRITTO LE REGOLE DEL LIVE RAP NAZIONALE E DELLE PRIME DATE NEI PALAZZETTI ITALIANI SALMO WORLD TOUR 2025 ENTRA NEL VIVO E ARRIVA A ROMA IL 21 OTTOBRE @ PALAZZO DELLO SPORT C’è un prima e c’è un dopo il LEBONSKI PARK. Dopo alcuni anni di pausa dai grandi palchi, Salmo ha ribadito il suo ruolo di punto di riferimento assoluto per i live in Italia con l’incredibile data-evento a Fiera Milano Live che lo scorso mese ha richiamato oltre 40.000 persone, confermandosi come uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Salmo il 21 ottobre a Roma al Palazzo dello Sport