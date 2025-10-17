Salmo il 21 ottobre a Roma al Palazzo dello Sport

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEL   LEBONSKI PARK LA DATA-EVENTO DA OLTRE 40.000 PERSONE CHE HA RISCRITTO LE REGOLE DEL LIVE RAP NAZIONALE    E DELLE PRIME DATE NEI PALAZZETTI ITALIANI   SALMO WORLD TOUR 2025   ENTRA NEL VIVO E ARRIVA A  ROMA  IL 21 OTTOBRE @ PALAZZO DELLO SPORT C’è un prima e c’è un dopo il LEBONSKI PARK. Dopo alcuni anni di pausa dai grandi palchi,  Salmo  ha ribadito il suo ruolo di  punto di riferimento assoluto per i live in Italia  con l’incredibile  data-evento a Fiera Milano Live  che lo scorso mese ha richiamato  oltre 40.000 persone, confermandosi come  uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

