Salerno simulato un terremoto | esercitazione in corso

2anews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercitazione della protezione civile, “Exe – Salerno non trema”, è promossa dal Comune e organizzata dalla Regione Campania.  È in corso in piazza Casalbore, l’esercitazione di protezione civile “Exe – Salerno non trema“. Promossa dal Comune di Salerno, l’iniziativa si inserisce tra quelle programmate e organizzate dalla Regione Campania nell’ambito della VII Edizione della Settimana . 🔗 Leggi su 2anews.it

