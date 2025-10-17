Salerno simulato un terremoto | esercitazione in corso
L’esercitazione della protezione civile, “Exe – Salerno non trema”, è promossa dal Comune e organizzata dalla Regione Campania. È in corso in piazza Casalbore, l’esercitazione di protezione civile “Exe – Salerno non trema“. Promossa dal Comune di Salerno, l’iniziativa si inserisce tra quelle programmate e organizzate dalla Regione Campania nell’ambito della VII Edizione della Settimana . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altre letture consigliate
Tona Mbei designato come quarto uomo per Pergolettese-Dolomiti Bellunesi. Designazione già fatta prima della gara di Salerno. Se dovesse capitare una revisione su una situazione analoga, cosa dirà all'arbitro? - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, simulato un terremoto: esercitazione in corso - Salerno non trema", è promossa dal Comune e organizzata dalla Regione Campania. Riporta 2anews.it