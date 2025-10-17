Tempo di lettura: < 1 minuto Un terribile terremoto è stato al centro dello scenario ipotizzato oggi nell’ambito della simulazione che ha testato per gli studenti e la città di Salerno la capacità di risposta a possibili emergenze. ln piazza, nel campo Vestuti, il quartier generale: qui la protezione civile in prima linea ha creato un vero e proprio villaggio per affrontare le emergenze e in particolare i terremoti. Promossa dal Comune di Salerno, l’iniziativa si inserisce tra quelle programmate e organizzate dalla Regione Campania nell’ambito della VII Edizione della Settimana Nazionale di Protezione Civile del Dipartimento nazionale ed è finalizzata a contribuire a creare comunità resilienti, con cittadini consapevoli, attraverso la diffusione della cultura di protezione civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Salerno, prove di …terremoto