Si è tenuta la cerimonia ufficiale di posa della prima pietra del nuovo Palasport di Salerno, un importante intervento di riqualificazione urbana che trasformerà l’area di circa 42.000 metri quadrati nel quartiere di San Leonardo. Il progetto prevede la realizzazione di una moderna Arena sportiva, della Piazza dello Sport – con spazi verdi, area playground e parcheggio seminterrato – oltre a un edificio dedicato a funzioni complementari e a un parcheggio a raso nell’ex area “Palapark”. Il coordinamento progettuale è affidato a Sportium, società del gruppo Progetto CMR International, specializzata nella progettazione e nello sviluppo di impianti sportivi di nuova generazione, che firma anche la progettazione architettonica dell’Arena Sportiva. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, posa della prima pietra per il nuovo Palasport di Salerno: nasce l’Arena dello Sport