Salerno posa della prima pietra per il nuovo Palasport di Salerno | nasce l’Arena dello Sport

Zon.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta la cerimonia ufficiale di posa della prima pietra del nuovo Palasport di Salerno, un importante intervento di riqualificazione urbana che trasformerà l’area di circa 42.000 metri quadrati nel quartiere di San Leonardo. Il progetto prevede la realizzazione di una moderna Arena sportiva, della Piazza dello Sport – con spazi verdi, area playground e parcheggio seminterrato – oltre a un edificio dedicato a funzioni complementari e a un parcheggio a raso nell’ex area “Palapark”. Il coordinamento progettuale è affidato a Sportium, società del gruppo Progetto CMR International, specializzata nella progettazione e nello sviluppo di impianti sportivi di nuova generazione, che firma anche la progettazione architettonica dell’Arena Sportiva. 🔗 Leggi su Zon.it

salerno posa della prima pietra per il nuovo palasport di salerno nasce l8217arena dello sport

© Zon.it - Salerno, posa della prima pietra per il nuovo Palasport di Salerno: nasce l’Arena dello Sport

Altre letture consigliate

salerno posa prima pietraPalasport, posata prima pietra - Alla presenza del Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e dell'Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici Dario Lof ... Lo riporta gazzettadisalerno.it

salerno posa prima pietraPosa della prima pietra del Palasport di Salerno - Alla presenza del Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e dell'Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici Dario ... Si legge su napolivillage.com

salerno posa prima pietraSalerno: posa della prima pietra del Palasport - 000 mq Si è tenuta questa mattina la cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere nuovo Palasp ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salerno Posa Prima Pietra