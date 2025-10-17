Salerno posa della prima pietra del nuovo Palasport da 5.500 posti

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere nuovo Palasport di Salerno, intervento di riqualificazione urbana, su un superficie di circa 42.000 mq e che prevede la nascita dell'Arena sportiva, della Piazza dello Sport, dell'edificio destinato a ospitare locali e funzioni complementari all'Arena e del parcheggio a raso realizzato nell'ex area denominata Palapark. Il coordinamento progettuale dell'intero intervento è a cura di Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International. Il nuovo impianto sportivo, che sorgerà nel quartiere di San Leonardo, sarà polifunzionale moderno e sostenibile, sviluppato su una superficie di 5.

