Salerno Lino Banfi risate ricordi e l’abbraccio col cugino | standing ovation al Premio Charlot

Ora si attende il gran finale con Bova, Scamarcio, Curreri e tanti altri. Un Teatro Augusteo gremito di affetto ed emozione ha accolto, nella serata di giovedì 16 ottobre, Lino Banfi, assoluto protagonista della quinta serata del Premio Charlot. L'attore pugliese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come "Grande Protagonista dello Spettacolo" in un evento che ha saputo intrecciare memoria, comicità e momenti di pura emozione. Il suo ingresso sul palco è stato accolto da una standing ovation calorosa e sincera, segno dell'amore che il pubblico continua a nutrire per uno dei volti più amati della storia del cinema e della televisione italiana.

