Salerno De Luca dà inizio ai lavori del Palasport nella zona orientale

Si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere nuovo Palasport di Salerno, intervento di riqualificazione urbana, su una superficie di ca 42.000 mq, che prevede la nascita dell’Arena sportiva, della Piazza dello Sport - con ampi spazi verdi e un’area playground e con parcheggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

