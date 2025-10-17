Salerno dà il via al nuovo Palasport | arena polifunzionale da 5.500 posti tra sport e cultura
Un’area di 42.000 mq con arena sportiva, piazza, spazi verdi e parcheggi: modernità e sostenibilità nel cuore di San Leonardo. Salerno, 17 Ottobre 2025 – Alla presenza del Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e dell’Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici Dario Loffredo si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere nuovo Palasport di Salerno, intervento di riqualificazione urbana, su un superficie di ca 42.000 mq, che prevede la nascita dell’Arena sportiva, della Piazza dello Sport – conampi spazi verdi e un’area playground e con parcheggio seminterrato -, dell’ edificio destinato a ospitare locali e funzioni complementari all’Arena – e del parcheggio a raso realizzato nell’ex area denominata Palapark. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Iniziato ieri sera a Salerno un nuovo corso di 1° Livello con la solita sala piena di appassionati in partenza per il viaggio nella cultura del vino. Prossima edizione a Settembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Roma. Cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti. Dirlo chiaro. - X Vai su X
Salerno, allarme bomba in via Cocchia - Paura questa mattina in via Rocco Cocchia, nel quartiere di Pastena, a Salerno, dove un passante ha segnalato ai carabinieri la presenza di una probabile bomba a mano che stava per strada vicino alla ... Segnala rainews.it