Salerno dà il via al nuovo Palasport | arena polifunzionale da 5.500 posti tra sport e cultura

Un’area di 42.000 mq con arena sportiva, piazza, spazi verdi e parcheggi: modernità e sostenibilità nel cuore di San Leonardo. Salerno, 17 Ottobre 2025 – Alla presenza del Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e dell’Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici Dario Loffredo si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere nuovo Palasport di Salerno, intervento di riqualificazione urbana, su un superficie di ca 42.000 mq, che prevede la nascita dell’Arena sportiva, della Piazza dello Sport – conampi spazi verdi e un’area playground e con parcheggio seminterrato -, dell’ edificio destinato a ospitare locali e funzioni complementari all’Arena – e del parcheggio a raso realizzato nell’ex area denominata Palapark. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it