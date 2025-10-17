Salerno dà il via al nuovo Palasport | arena polifunzionale da 5.500 posti tra sport e cultura

Un’area di 42.000 mq con arena sportiva, piazza, spazi verdi e parcheggi: modernità e sostenibilità nel cuore di San Leonardo. Salerno, 17 Ottobre 2025 –  Alla presenza del  Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e dell’Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici Dario Loffredo  si è tenuta la cerimonia di  posa della prima pietra nel cantiere nuovo Palasport di Salerno, intervento di  riqualificazione urbana, su un  superficie di ca 42.000 mq, che prevede la  nascita dell’Arena sportiva, della  Piazza dello Sport – conampi  spazi verdi  e  un’area playground  e  con parcheggio seminterrato  -, dell’ edificio  destinato a ospitare  locali e funzioni complementari  all’Arena – e del  parcheggio a raso  realizzato nell’ex area denominata Palapark. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

