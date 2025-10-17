Salento incidente tra due auto | ferita una ragazza
Violento scontro tra due auto questa mattina sulla Sp54 Taviano-Alezio. Ferita una 24enne salentina nel ribaltamento della sua vettura a seguito dell'impatto. La giovane, soccorsa dagli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
