Salento arrestato l' uomo accusato di aver aiutato il latitante Carmine Mazzotta

Quotidianodipuglia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato dai carabinieri Angelo Buccarella, l'uomo accusato di aver aiutato il latitante Carmine Mazzotta, catturato lo scorso aprile in un B&b nel Salento. Il blitz è scattato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

