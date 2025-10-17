Salento arrestato l' uomo accusato di aver aiutato il latitante Carmine Mazzotta
Arrestato dai carabinieri Angelo Buccarella, l'uomo accusato di aver aiutato il latitante Carmine Mazzotta, catturato lo scorso aprile in un B&b nel Salento. Il blitz è scattato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
