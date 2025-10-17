Sale in auto per andare al lavoro alle 6 del mattino si schianta contro un palo muore a 21 anni Manuel Fieramosca

È morto a 21 anni Manuel Fieramosca, giovane operaio di Celano (L'Aquila) che era uscito di casa intorno alle 6 del mattino per andare a lavorare. L'auto del 21enne si è purtroppo schiantata contro un palo e il ragazzo è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it