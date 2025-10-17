Salari da fame Mattarella e Banca d’Italia smentiscono Meloni

Lanotiziagiornale.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre in conferenza stampa, dopo il varo della Manovra, Giorgia Meloni, replicando alle parole del Capo dello Stato, continuava a ripetere il mantra che “col suo governo i salari hanno ripreso a crescere”, Banca d’Italia la smentiva. Via Nazionale conferma che i salari rimangono bassi. “In primavera, l’incremento delle retribuzioni contrattuali nel settore privato non agricolo si è attenuato, al 3,2 per cento nel secondo trimestre su base annua, dal 4,4 del periodo precedente”. E “in un contesto di debolezza ciclica, le retribuzioni orarie di fatto hanno continuato a salire, ma a tassi inferiori (al 2,8 per cento, dal 4,1)”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

