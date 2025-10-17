sala scommesse sorpresi dieci minorenni

Dieci minorenni sorpresi mentre in un’agenzia scommesse erano intenti a giocare utilizzando piattaforme telematiche di gioco d’azzardo. L’ispezione della Polizia locale di Lavena Ponte Tresa è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì e rientra nel programma di controlli potenziati volto a garantire la sicurezza urbana e a contrastare fenomeni di degrado sul territorio comunale. Gli agenti hanno identificato i dieci minori ed effettuato tutti gli accertamenti di rito che sono stati trasmessi alle autorità competenti, l’agenzia rischia sanzioni per 6 mila euro e la possibile sospensione della licenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

