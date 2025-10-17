Sala San Luigi inaugura la retrospettiva Controcampo dedicata al regista Shin' ya Tsukamoto
Al via il 22 ottobre la rassegna "Controcampo" della Sala San Luigi, una retrospettiva dedicata al regista giapponese di culto Shinya Tsukamoto, riportato quest'anno per la prima volta nelle sale italiane da Cat People Distribuzione. I volontari che hanno curato la rassegna hanno scelto tre.
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA A MONDOVÌ Dal 17 al 23 ottobre 2025 18/10 ore 11:00 | Sala Conferenze Luigi Scimè Convegno per i 150 anni dell'Istituto A cura dell'IIS Cigna Baruffi Garelli 18/10 ore 17:00 | Museo della Casa (via Becc
Messina. Sono stato in questa sala da ministro e sono contento di tornare in un'altra veste. Ho scelto di provare a dimostrare, a me stesso ma non solo, che si può fare politica in tanti modi, anche non ricandidandomi e facendo il volontario.
Chiara Becchimanzi inaugura la nuova stagione di San Luigi Comedy Night - 00 arriva alla Sala San Luigi Chiara Becchimanzi con il suo stand up comedy show "Terapia Intensiva – Beata Ignoranza".
La programmazione cinematografica della Sala San Luigi riparte con "I Roses" - Domenica 19 ottobre riparte la programmazione cinematografica della Sala San Luigi con "I Roses", la nuova commedia di Jay Roach, con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg, ...
Sala San Luigi, tre film con 'Anim&Core' - Anche quest'anno, per la terza edizione, torna 'Anim&Core', la rassegna di film d'animazione giapponesi della Sala San Luigi.