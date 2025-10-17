Sala San Luigi inaugura la retrospettiva Controcampo dedicata al regista Shin' ya Tsukamoto

Al via il 22 ottobre la rassegna “Controcampo” della Sala San Luigi, una retrospettiva dedicata al regista giapponese di culto Shinya Tsukamoto, riportato quest’anno per la prima volta nelle sale italiane da Cat People Distribuzione. I volontari che hanno curato la rassegna hanno scelto tre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

