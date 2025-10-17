“Sai cosa? Per una volta ho pensato a me stesso. Lasciatemi guadagnare un po’ di soldi “. A parlare è Shane Ryan, nuotatore irlandese che ha partecipato a tre Olimpiadi tra il 2016 e il 2024. Partecipazioni che danno prestigio all’atleta, “ma non soldi”, ha spiegato il nuotatore, che ha rivelato di aver fatto fatica fino ad oggi a vivere con lo stipendio che gli veniva garantito dal suo lavoro come nuotatore professionista: 18mila euro all’anno. Per questo motivo ha deciso di prendere parte agli Enhanced Games, le cosiddette Olimpiadi del doping. Gli Enhanced Games sono da tempo al centro delle polemiche del mondo sportivo, perché in queste gare sarà appunto permesso utilizzare sostanze dopanti (e quindi proibite nelle competizioni agonistiche) per migliorare le proprie prestazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sai cosa? Per una volta ho pensato a me stesso. Con l’opinione della gente non mi pago l’anticipo della casa”: Shane Ryan farà le Olimpiadi del doping