Oggi è venerdì 17, una data che in Italia fa tremare i più superstiziosi. Ma perché proprio questa combinazione tra giorno della settimana e numero è considerata così sfortunata? A differenza di quanto accade negli Stati Uniti, in Finlandia e nel Regno Unito, dove a portare male è il venerdì 13, nel nostro Paese la paura del numero 17 ha radici antichissime che affondano nella cultura romana, greca e cristiana. La fobia legata al 17 è così radicata in Italia da avere persino un nome scientifico: eptacaidecafobia, dal greco “???????????” (diciassette) e “?????” (paura). Questa paura non è solo una curiosità folkloristica, ma ha conseguenze concrete nella vita quotidiana: molte compagnie aeree eliminano la fila 17 dai loro velivoli, alcuni hotel evitano di numerare le camere con questo numero, e persino in alcuni ospedali mancano i letti contrassegnati dal 17. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sai come si chiama la fobia del numero 17 che ha cancellato posti in aereo e stanze d’albergo?