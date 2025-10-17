Sacrofano celebra la 20ª Sagra della Pappardella al Cinghiale

Un weekend tra gusto, tradizione e musica nel cuore del Parco di Veio Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno nel Lazio: la Sagra della Pappardella al Cinghiale, giunta alla 20ª edizione. L’evento si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 in piazza Ugo Serata a Sacrofano, nel cuore del Parco di Veio, con un ricco programma dedicato alla tradizione culinaria, all’artigianato locale e alla cultura del territorio. Organizzata dalla Pro Loco di Sacrofano con il patrocinio del Comune di Sacrofano, della Regione Lazio e dell’ Ente Parco di Veio, la sagra propone due giorni di festa tra profumi, sapori e musica dal vivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

