Inter News 24 Sabatini riflette sul passato di Gasperini. In attesa del match tra Roma e Inter di domani sera, il giornalista commenta così la vigilia. Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la sfida di domani sera tra Roma e Inter e valida per la settima giornata di Serie A, soffermandosi sul rapporto complicato che Gian Piero Gasperini ha avuto con la squadra nerazzurra, rivelando una possibile causa della sua “sofferenza” verso i nerazzurri. Sabatini ha messo in evidenza come Gasparini abbia sempre avuto un rapporto di difficoltà con l’Inter, facendo riferimento ai trascorsi dell’allenatore con il club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini riflette: «Roma Inter? Scopriremo se Gasperini soffriva i nerazzurri o Inzaghi. Ecco come finisce»