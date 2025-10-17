Sabatini non ha dubbi sul destino di Tudor | Farà la fine di Thiago Motta solo con questo scenario Il piano della Juventus mi sembra chiaro

Sabatini, il giornalista fa il punto sul tecnico bianconero: la società lo difenderà fino alla fine, a meno di un crollo. Ma alcune scelte non convincono. Un futuro legato ai risultati, ma una fiducia che, al momento, non è in discussione. Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato la posizione di Igor Tudor sulla panchina bianconera, spiegando come, a suo avviso, la società difenderà il tecnico fino alla fine, a meno di scenari catastrofici. L’opinionista, però, non ha risparmiato una critica precisa ad alcune scelte dell’allenatore. Sabatini: il futuro di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini non ha dubbi sul destino di Tudor: «Farà la fine di Thiago Motta solo con questo scenario. Il piano della Juventus mi sembra chiaro»

