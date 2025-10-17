Ryanair pronta ad assumere ecco l’open day Per chi sogna di lavorare tra cielo e viaggi
Pisa, 17 ottobre 2025 – Ryanair torna a Pisa per una nuova giornata di selezione dedicata agli assistenti di volo. Dopo la presentazione della stagione invernale, che vedrà riconfermate le rotte per Varsavia e Amman già attive in estate, la compagnia irlandese rilancia così anche il reclutamento sul territorio. L’annuncio, pubblicato sul sito ufficiale del gruppo, è rivolto a “chi sogna di lavorare tra cielo e viaggi”, si legge. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 ottobre, quando la compagnia incontrerà a Pisa i candidati interessati a entrare nel proprio personale di bordo. L’iniziativa rientra nella campagna di assunzioni per le basi europee del gruppo, che conta oltre 16mila assistenti di volo e più di 90 sedi operative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
