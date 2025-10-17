Ryanair a Pisa | opportunità per nuovi membri dell’equipaggio di cabina
PISA – Pisa diventa teatro di nuove opportunità per chi sogna di volare con Ryanair. Il 22 ottobre 2025 la compagnia aerea, tra le più grandi d’Europa, terrà una giornata di reclutamento per selezionare il prossimo personale di cabina da inserire nelle proprie basi operative durante la stagione autunnoinverno. La ricerca è rivolta a candidati orientati al cliente, con entusiasmo e spirito di squadra. Non è richiesta esperienza: a contare sono la motivazione, la flessibilità e la capacità di interagire con il pubblico. I selezionati accederanno a un corso di formazione di sei settimane, gratuito e riconosciuto a livello internazionale, che include lezioni teoriche, esami periodici e voli soprannumerari, fino al conseguimento delle ali dell’equipaggio di cabina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
