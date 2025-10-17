La Consar Ravenna si appresta al debutto nel campionato di A2. Domenica, alle 18, al Pala de André, comincia la stagione 2025-26. Avversari, saranno i polesani di Porto Viro. Il team giallorosso è saldamente nelle mani di Nino Russo, ventunenne regista sorrentino, al terzo anno a Ravenna. Russo, come arriva la Consar all’esordio? "Abbastanza bene dal punto di vista fisico. Stiamo ritrovando Dimitrov nel nostro sestetto titolare. È stata una preparazione abbastanza breve, ma molto intensa. Abbiamo giocato 4 amichevoli, sempre in crescendo. Stiamo sviluppando un bel gioco e direi che arriviamo preparati alla prima partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Russo suona la carica