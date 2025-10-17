Russia servizi segreti Cremlino | Uk e Ucraina stanno preparando azioni di sabotaggio contro gasdotto Turkish Stream sul Mar Nero
L’Fsb denuncia: servizi britannici e ucraini pianificano attacchi contro le infrastrutture energetiche russe nel Mar Nero. Il direttore degli 007 del Cremlino Bortnikov: “Rischio escalation in Europa” I servizi segreti russi hanno dato un importante allarme: "La Gran Bretagna insieme all'Ucra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
