Russia e Usa più vicini l’idea di Mosca | un tunnel tra Stretto di Bering e Alaska per collegarli

(Adnkronos) – Un tunnel di collegamento stradale e ferroviario fra Russia e Stati Uniti, è il progetto che l'inviato speciale del Cremlino per gli investimenti esteri – il principale fautore ed estensore del riavvicinamento fra Mosca e Washington fondato sul business, in particolare sul business delle costruzioni – Kirill Dmitriev, ha avanzato dopo la telefonata . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

"I Paesi #Ue più vicini alla #Russia sono tendenzialmente piccoli ma accettano un ruolo trainante della #CommissioneUe sul tema della difesa comune. Il contrario avviene con i Paesi pù importanti lontani dal fianco est" dice @BedaRomano - X Vai su X

La Russia «gioca con la guerra» e rischia «l'escalation». Lo ha denunciato la capa della diplomazia dell'Unione europea, Kaja Kallas - facebook.com Vai su Facebook

USA-RUSSIA/ “Sanzioni & dialogo, le armi obbligate di Trump con un Putin sempre più cinese” - Ma Mosca è sempre più vicina a Cina e India e a Trump conviene dialogare Niente di nuovo sul fronte Ucraina: le trattative sono ... Lo riporta ilsussidiario.net

Meloni, vicini a Kiev, Russia non crede in negoziato - "Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale. ansa.it scrive

Mosca sfonda a Ovest. Usa e Russia trattano su energia e terre rare - Nessuno si muove dalle rispettive posizioni: la Russia cerca di rimandare il più possibile ogni tavolo e non si sposta di un centimetro dalle pretese di annessioni ... Riporta ilgiornale.it