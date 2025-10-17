Rune acquista una Porsche ma non ha la patente! Ho visto Djokovic guidarla e l' ho comprata

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima follia del danese: non può guidare, ma acquista la sua prima auto. E intanto sogna uno scatto nella Race. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rune acquista una Porsche, ma... non ha la patente! "Ho visto Djokovic guidarla e l'ho comprata"

