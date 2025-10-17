Rune acquista una Porsche ma non ha la patente! Ho visto Djokovic guidarla e l' ho comprata
L'ultima follia del danese: non può guidare, ma acquista la sua prima auto. E intanto sogna uno scatto nella Race. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#Rune ha acquistato la sua prima auto, peccato che non sappia guidare - X Vai su X
Rune ha comprato una Porsche da 200mila euro: “È parcheggiata lì, non ho la patente per guidarla” - Il tennista danese si è tolto uno sfizio acquistando una fiammante Porsche, che fa parte del suo meraviglioso garage a Monte Carlo. Segnala fanpage.it
Holger Rune è un ottimo tennista, che fino ad un paio di anni fa era considerato tra i migliori al mondo.