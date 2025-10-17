Run2U 38^ puntata | Trail del Cinghiale integratori e resistenza con Santini e Callini

Run2U 38^ puntata – Oggi ospiti due protagonisti del mondo outdoor! Con noi Luigi Santini, farmacista, scalatore, titolare di MTBness, esperto di idratazione sportiva e sponsor di eventi endurance. Insieme a lui Leo Callini, organizzatore e tra i patron del leggendario Trail del Cinghiale,una delle gare di trail running più dure e affascinanti d’Italia! Parliamo di idratazione, sport di resistenza, nutrizione, preparazione fisica e dell’importanza dicegliere integratori di qualità. Scopri i consigli pratici per trail runner, biker, escursionisti e tutti gli amanti dell’endurance! Non perderti questa puntata carica di energia e passione per la montagna e la performance! #Run2U #MTBness #TrailDelCinghiale #LuigiSantini #LeoCallini #trailrunning #mountainbike #idratazione #integratori #sportendurance #ultrarunning #scalata #resistenza #podismo #ultratrail #sportoutdoor #nutrizione #preparazionesportiva #MTB #trailitalia #podcastsport #avventur. 🔗 Leggi su Oasport.it

