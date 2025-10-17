Rugby under 18 Piacenza ko Il Bologna si qualifica per il campionato Elite
Un risultato storico, un passo fondamentale per la crescita del club. Battendo 34-7 il Piacenza, l’ under 18 del Bologna Rugby Club si è conquistata la qualificazione al campionato Elite di categoria. "E’ un risultato storico per noi – conferma il presidente Francesco Paolini – ed è la conferma della validità del progetto del Bologna Rugby Club nato nel 2021, che ha visto unire le forze del Bologna 1928 e della Reno. Con l’under 18 si è creato un bellissimo gruppo, con ottimi atleti e tecnici di altissimo livello, dal responsabile tecnico Elia Navarra a Giacomo Anteghini e Guido Quadri, tra l’altro questi giocatori della prima squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Weekend di rugby per tutte le categorie! Si apre un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti per il nostro club: in campo scenderanno le formazioni Under 12, Under 14, Under 18 e Seniores Under 18 e Seniores affronteranno la prima partita ufficiale della - facebook.com Vai su Facebook
Rugby under 18, Piacenza ko. Il Bologna si qualifica per il campionato Elite - Un risultato storico, un passo fondamentale per la crescita del club. Segnala sport.quotidiano.net
Omnia Rugby: sconfitte per Under 18 e 16, vince al fotofinish l’Under 14 - Si ferma a Bologna il cammino dell’Under 18 Omnia nei barrage di accesso al campionato ... Come scrive piacenzasera.it
Rugby - Omnia Piacenza: ottimo weekend per le giovanili. L'Under 18 supera Rho nel secondo turno del Barrage - Dopo aver superato d’ufficio il primo turno grazie al ranking, l’U18 di Omnia scende in campo contro il Rugby Rho per il secondo turno di barrage del Campionato Nazionale. Come scrive sportpiacenza.it