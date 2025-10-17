rugby under 18 piacenza ko il bologna si qualifica per il campionato elite

Un risultato storico, un passo fondamentale per la crescita del club. Battendo 34-7 il Piacenza, l’ under 18 del Bologna Rugby Club si è conquistata la qualificazione al campionato Elite di categoria. "E’ un risultato storico per noi – conferma il presidente Francesco Paolini – ed è la conferma della validità del progetto del Bologna Rugby Club nato nel 2021, che ha visto unire le forze del Bologna 1928 e della Reno. Con l’under 18 si è creato un bellissimo gruppo, con ottimi atleti e tecnici di altissimo livello, dal responsabile tecnico Elia Navarra a Giacomo Anteghini e Guido Quadri, tra l’altro questi giocatori della prima squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

